Bolsonaro'yu sevindirecek anket: Görev süresinin en yüksek popülaritesini 'parayla' elde etti

Brezilya’da yapılan bir ankete göre Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, görev süresinin en yüksek onay oranına ulaştı. Pek çok icraatının yanı sıra son dönemde salgınla mücadele yöntemi bakımından da yerden yer vurulan Bolsonaro’nun popülaritesindeki bu artış, yoksul kesime yapılan maddi yardımın ardından geldi.

Datafolha araştırma enstitüsünün yaptığı ankete göre, Brezilya’nın çok tartışılan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun halktan aldığı onay, yüzde 37’ye ulaşarak, göreve geldiği Ocak 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Datafolha, bir önceki anketin yapıldığı haziran ayından bu yana bu oranın yüzde 5 arttığını, onay vermeyenlerin oranının ise 10 puan düşerek yüzde 34’e gerilediğini vurguladı.

Bolsonaro’nun popülaritesindeki bu artış, salgınla birlikte beli iyice bükülen yoksul halka yaptığı maddi yardımın ardından yaşandı.

Brezilya hükümeti, düşük maaşlı çalışanlara ya da kayıtsız işçilere aylık 600 Brezilya Reali (yaklaşık 822 TL) acil yardım kararı aldı. Bu, hükümet için 250 milyar Real gibi bir fatura çıkarıyor. Önümüzdeki ay sona erecek ödemelerin birkaç ay daha uzatılması planlanıyor.

Jair Bolsonaro’nun ekonomiyi kapatmama inadı ve umursamaz tutumu nedeniyle Brezilya, ABD’nin ardından koronavirüsten en fazla etkilenen ikinci ülke konumunu geldi. Ülkede salgın nedeniyle şimdiye kadar 105 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 3.2 milyonu aştı.