Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Venezüella'da

Çavuşoğlu, Haiti ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Venezüella'nın başkenti Karakas'a geldi.

Bakan Çavuşoğlu, havaalanında karşılanmasının ardından Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez tarafından da kabul edilecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret sırasında müzakereleri tamamlanan bazı anlaşmaların imzalanması ayrıca Venezüella ile diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü vesilesiyle bir ortak bildiri yayımlanması öngörülüyor.