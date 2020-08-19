Türk Summa şirketi, Venezüella'da hastane inşaatı için anlaşma imzaladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Venezüellalı mevkidaşı Arreaza arasındaki görüşme çerçevesinde, Türk Summa şirketi, Venezüella Sağlık Bakanlığı ile ülkede tam teşekküllü bir hastanenin inşası için anlaşma imzaladı.

Venezüella Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Venezüellalı mevkidaşı Jorge Arreaza’nın görüşmeleri çerçevesinde iki ülke arasında ekonomi, sağlık, kültür ve eğitim alanında bir dizi anlaşma imzalandı.

​Görüşmede özellikle de Türk Summa şirketi ile Venezüella Sağlık Bakanlığı arasında, Venezüella’da Kovid-19 salgını koşullarında tam teşekküllü bir hastane inşa edilmesi üzerinde anlaşıldı.

Türkiye tarafı Venezüella’ya koronavirüsle mücadele için yaklaşık 20 ton tıbbi malzeme verdi ve iki sağlık kurumunun donanımının sağlanmasına yardımcı oldu.

Summa şirketi Venezüella’da yeni bir konut kompleksi inşa etmeye yönelik bir anlaşma daha imzaladı.

Türkiye ile Venezüella arasında ayrıca karşılıklı stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi için yeni anlaşmaların yolunu açacak ortak bir bildiri imzalandı.

Çavuşoğlu, daha sonra Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.