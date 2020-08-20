Meksikalılara göre en güvenilir Kovid-19 aşısı Rusya'da geliştirilen Sputnik V

Meksika'da yapılan bir kamuoyu yoklaması, Meksika halkının en güvendiği aşının Rusya'da kısa süre önce üretimine başlanan Sputnik V aşısı olduğunu ortaya çıktı.

El Financiero tarafından yapılan ankete göre 11 Temmuz-15 Ağustos döneminde Kovid-19 aşısının yakın zamanda erişilebilir olacağına dair beklentisi olan Meksikalıların oranı yüzde 27'den yüzde 36'ya yükseldi.

Ankete katılanlara çeşitli ülkelerde geliştirilen Kovid-19 aşılarına bakışları soruldu.

Meksikalıların yüzde 66'sı Rusya'da üretilen aşıya 'fazlaca' veya 'biraz' güvendiğini ifade etti. Yüzde 32'si de 'çok' güvendiğini belirtti.

Fransa, İngiltere ve ABD'de üretilen aşılara 'fazlaca' veya 'biraz' güvenenlerin oranı sırasıyla yüzde 65, 63 ve 60 olurken bu aşılara 'çok' güvendiklerini söyleyenlerin yüzdesi sırasıyla 28, 30 ve 31 olarak kaydedildi.

Meksika'da geliştirilen aşıya 'çok' güvenenlerin oranıysa yüzde 22'de, Çin'dekine de yüzde 20'de kaldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti.

Bakanlık, aşının ilk partisinin cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.