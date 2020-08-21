Peru, Rusya'ya Kovid-19 aşısı için talepte bulundu

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, ülkesinin Rusya’ya Kovid-19 aşısının etkinliğiyle ilgili bilgi talep ettiğini belirtti.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, ülkesinin Rusya’dan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının etkinliğiyle ilgili bilgi talep ettiğini söyledi.

Vizcarra, “Rusya Devlet Başkanının açıkladığı aşıyı da biliyoruz, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bir talep gönderdik, çünkü hiçbir olasılığı gözardı etmiyoruz. Rus Büyükelçiliğinden aldığımız prosedürleri açıklayan bir belge var” dedi.

Viscarra, Twitter’den yayınlanan basın açıklamasında “Bir sonraki sefer iletişim kurduğumuzda, Rusya Hükümeti ve RDIF ile etkileşimimizin hangi aşamada olduğunu sizinle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Daha önce, Peru'nun kuzeyindeki Libertad bölgesinde bulunan Pacasmayo kentinin Başkanı Cesar Milla, Peru'daki Rusya Büyükelçiliğine Rus Sputnik V aşısına erişim izni için resmi bir talep gönderdiğini belirtmişti. Moche kenti başkanı ve Arequipa bölgesi valisi tarafından da Rus büyükelçiliğine benzer talepler iletilmişti.

Rusya Sağlık Bakanlığı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) geliştirdiği ve dünyada tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V'nin üretimine başlandığını duyurmuştu.