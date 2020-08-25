‘Atletik yapım sayesinde Kovid-19’u atlattım’ diyen Bolsonaro, gazetecilere yüklendi: Siz şişkoların kurtulma şansı az

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisinin atletik yapısı sayesinde Kovid-19 kolayca atlattığını belirterek, gazetecilere, “Ancak sizden bir şişko bu virüse yakalanırsa, kurtulma şansı çok az. Siz sadece sinsice kaleminizi nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz” diyerek basına yüklendi.

Önceki gün kendisine yolsuzluk ile ilgili soru soran bir gazeteciye, "Senin yüzünü dağıtmak istiyorum" diyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yine gazetecilere saldırdı.

'Brezilya Kovid-19'u yeniyor' etkinliğinde konuşan Bolsonaro, gazetecileri ‘kötü niyetli’ ve ‘ahlaksız’ olmakla suçladı.

‘Siz sadece sinsice kaleminizi nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz’

Temmuz ayında yeni tip koronavirüse yakalanan aşırı sağcı lider, askerlik geçmişi sayesinde atletik olduğu için hastalığı kolayca atlattığını belirterek, gazetecilere “Ancak sizden bir şişko bu virüse yakalanırsa, kurtulma şansı çok az. Siz sadece sinsice kaleminizi nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz " dedi.

Hidrosiklorokin’e yine övgü

Söz konusu etkinliği sıtma ilacı hidrosiklorokini övmek için de kullanan Bolsonaro, “Brezilya'da binlerce hayatı kurtardınız" diyerek kendisi gibi Kovid-19’a karşı hidrosiklorokini savunan doktorları da övdü.

Kendisinin hidrosiklorokin sayesinde kurtulduğunu defalarca dile getiren Bolsonaro, “Hidrosiklorokin politize edilmemiş olsaydı, çok daha fazla hayat kurtarılabilirdi” ifadelerini kullandı.

Bu olay, önceki gün bir gazetecinin Bolsonaro'ya eşinin banka hesabına Rio de Janeiro suç dünyasıyla bağlantıları olan eski bir polisin para aktardığı iddialarıyla ilgili bir sorunun sormasının ardından geldi. Bolsonaro, düzenlediği basın toplantısında kendisine soru soran O Globo muhabirine, "Aslında yapmak istediğim senin suratını dağıtmak, oldu mu?" diye yanıt vermişti.

Brezilya basınının iddialarına göre 2011 ile 2017 arasında Brezilya First Lady'sinin hesabına en az 89 bin Brezilya reali para aktarıldı.

'Tropikal Trump', geçen yıl 116 defa medyayı hedef aldı

Göreve başladığından beri basınla kötü ilişkileri yüzünden ABD başkanı Donlad Trump'a benzetildiğinden dolayı 'Tropikal Trump' olarak adlandırılan Bolsonaro, Brezilya Ulusal Gazeteciler Federasyonu'na göre, geçen yıl 116 defa medyayı hedef aldı.

Brezilya, 3.5 milyondan fazla vaka sayısı ve 115 binden fazla can kaybı ile ABD'nin ardından, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen 2. ülke konumunda.