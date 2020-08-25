Cezasını tamamlayan Ronaldinho özgürlüğüne kavuştu

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, bugün beş aylık ev hapsi cezasının tamamlamasının ardından yargıç tarafından serbest bırakıldı.

Yargıç, Ronaldinho’nun ‘dünyadaki herhangi bir ülkeye gitmekte özgür olduğunu ancak bir yıl içinde daimi ikametini değiştirmesi halinde bilgi vermek zorunda olduğunu’ belirtti.

Kararda, “Topluma verilen zarar için tazminat ödenmesi dışında hiçbir kısıtlaması yoktur” denildi. Ronaldinho’nun tazminat tutarı 90 bin dolar olarak belirlendi.

Ronaldinho ile birlikte yakalanan ağabeyi Roberto de Assis Moreira da serbest bırakıldı. Kardeşinin menajerliğini de yapan Moreira, bir aylık hapis cezasının ardından dört aydır başkent Asuncion’da ev hapsinde tutuluyordu. Moreira’nın da 110 bin dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Ne olmuştu?

Ronaldinho’nun şartlı tahliyeden yararlandığı ancak ağabeyinin cezasının iki yıl ertelendiği kaydedildi. Yargı makamları, Ronaldinho’nun pasaportların sahte olduğuna dair bilgisi bulunmadığını ancak ağabeyinin durumun farkında olduğunu düşünüyor.

Ülkesi Brezilya’dan yurtdışına çıkış yasağı olmasına rağmen bir organizasyona katılmak amacıyla Paraguay'a giden Ronaldinho ve ağabeyi Roberto de Assis Moreira ile 6 Mart'ta havalimanında sahte pasaport suçundan yakalanarak beş ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yaklaşık bir ay hapiste kalan efsane futbolcu, avukatlarının başvurusu sonrası 1.6 milyon dolarlık kefaletini ödeyerek ev hapsine alınmıştı. Ronaldinho, cezasını lüks bir otelde tamamlıyordu.