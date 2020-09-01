Brezilya'da uyuşturucu örgütüne büyük operasyon: 422 gözaltı

Brezilya basınında çıkan habere göre, Minas Gerais eyaleti savcılığının talimatıyla ülkenin en büyük uyuşturucu ve silah kaçakçılarından biri olarak kabul edilen 'PCC-Primer Comando de la Capital (Başkentin İlk Komandoları)' mensubu 422 kişi yakalandı.

Polisin 'Kasa' adını verdiği operasyon, ülkenin 27 eyaletinden 20'sinde gerçekleştirilirken, örgüte ait çok sayıda belgeye ve dokümana el konuldu.

Yapılan incelemeler sonucunda örgüt üyelerine ait banka hesaplarında bulunan 50 milyon dolar da bloke edildi.

PCC kimdir?

Latin Amerika kıtasında özellikle Paraguay, Bolivya ve Kolombiya'da faaliyet gösteren örgüt, ülkenin önemli liman kentlerinden Santos'tan Avrupa'ya uyuşturucu göndermesiyle biliniyor.

Ülke genelinde onlarca hapishaneyi kontrol eden örgüt, ayrıca yüzlerce banka ve para kamyonlarının soygunundan sorumlu tutuluyor.

Brezilya'nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, seçim kampanyası sırasında artan suçla mücadele sözü vermiş ve suçluları öldüren polis memurlarının cezalandırılmak yerine ödüllendirilmesi gerektiğini söylemişti.