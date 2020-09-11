Arjantin polisi, kayıp adamın kafasını ailesine bir mayonez kutusunun içinde teslim etti

Arjantinli aile, bir buçuk yıldan fazla bir süredir kayıp dedelerinin kafasını bir mayonez kutusu içinde teslim alınca şok geçirdi. Polis, naaşın geriye kalanının soruşturma bittikten sonra teslim edileceğini belirtti.

Yaşlı adam, 10 Ocak 2019’da kaybolmuştu. Ailesi, dedelerinin naaşının bir çöplükte bulunduğunu, polisin sadece kafasını teslim ettiğini anlattı. Üstelik kafa, bir mayonez kutusu içine yerleştirilerek öyle teslim edilmişti.

Polisin bu hareketi aileyi öfkelendirdi.

Aileden bir kadın, “Bir yıl sekiz aydır seni bekliyor ve arıyorduk. Onlarsa seni sanki bir hiçmişsin gibi bir mayonez kutusu içinde getirdi” diye yazdı.

Aile, yetkili makamlardan ölüm belgesi alamadığı için dedelerini toprağa veremediğini anlattı.