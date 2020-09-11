Brezilya, Rusya’dan 50 milyon doz Sputnik V aşısı satın alacak

Rusya’da Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V isimli yeni tip koronavirüs aşısının finansörü olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDİF), Brezilya’ya 50 milyon doz aşı tedarik edilmesi için anlaşmaya vardığı açıklandı.

RDİF’in açıklamasında, Brezilya’nın devlet kurumları tarafından onaylanması hâlinde ülkeye Rus aşılarının teslimatının kasım ayında başlayacağı belirtildi.

Brezilya’nın devlet kurumlarının Rus aşısının onaylanması sonrası devam ettirilen klinik araştırma sonuçlarını da dikkate alacağı kaydedildi. Ayrıca yapılan anlaşmanın ileride Brezilya’nın topraklarının tümüne aşı ulaştırılmasını da içerdiği eklendi.

Sputnik V, insan adenovirüs vektörleri temelinde geliştirilmiş bir aşı. Söz konusu vektörler aşı için üstünde pek çok çalışma yapılmış bir temel oluşturuyor.

RDİF, Sputnik V aşısının ihracatına dair ilk anlaşmasını Kazakistan ile ağustosta imzalamıştı. Anlaşmaya göre Kazakistan Rusya’dan 2 milyon doz aşı satın alacak, daha sonra bu miktarı 5 milyon doza kadar artırabilecek.

Daha önce, Sputnik V satın almak için 30 kadar ülkenin Rusya’ya başvurduğu açıklanmıştı.

Resmi kayıt ismi Gam-KOVİD-Vac olan Sputnik V, 11 Ağustos’ta Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı olmuştu.

Rus aşısının, klinik araştırmaların son aşaması sürerken onaylanmış olması, Batı’da ilk başta eleştirilere neden olsa da şimdi ABD ve İngiltere de kendi geliştirdikleri aşının hızlandırılmış onay sürecine alınmasını tartışıyor.