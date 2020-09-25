Kendisini aldattığından şüphelendiği eşini zehirledi: Anne ve bebeği yaşamını yitirdi

Brezilya'da bir kişi, kendisini aldattığından şüphelendiği eşinin yemeğine zehir koydu. Zehirlendiğini fark etmeyen kadın, bebeğini emzirince bebek de yaşamını yitirdi. İsmi açıklanmayan şahsın, eşi ve bebeğinin cansız bedenlerini ormana gömdüğü ortaya çıktı.

Brezilya'nın Itapema kentinde meydana gelen korkunç olayda, ismi açıklanmayan bir kişi kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Josieli Lopes'in (36) yemeğine zehir koydu. Zehirlenen kadın, bebeğini emzirince ikisi de yaşamını yitirdi. İsmi açıklanmayan kişinin eşi ve bebeğinin cansız bedenlerini bir ormana gömdüğü ortaya çıktı.

Yaşanan trajik olayda katil koca, kendisini kötü hisseden anne Lopes'i hastaneye götürme bahanesiyle yola çıktı. Hastaneye gitmek yerine anne ve bebeğin cansız bedenlerini bir ormana gömdüğü ortaya çıktı.

Katil koca polise verdiği ifadede, eşinin yediği ete zehir karıştırdığını ancak bu zehrin bebeğe geçeceğini düşünmediğini söyledi. Kimliği açıklanmayan koca, yaşadıkları evden yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki Rio dos Cedros bölgesine giderek eşi ve bebeğinin cansız bedenlerini ormanlık bir alana gömdü. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra gözaltına alınan cani koca, işlediği cinayeti polise itiraf etti.