Escobar'ın gizli hazinesi bulundu

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın yeğeni, amcasının evinin duvarında 18 milyon dolar nakit bulduğunu söyledi. Nicolás Escobar, duvarın içerisine gizlenen parayı Medellin kentindeki bir evde bulduğunu dile getirdi.

Duvar'ın haberine göre, Red + Noticias isimli kanala konuşan Nicolás Escobar, bir daktilo, uydu telefonları, altın kalem, bir kamera ve film rulosu bulduğunu da aktardı. Amcasının Medellin kentindeki evinde yaşayan Nicolás Escobar, bir 'önsezi' hissettiğini ve paranın tam olarak nerede olduğunu gördüğünü öne sürdü.

Nicolás Escobar, daha önce de başka bir evde nakit para bulduğunu söyledi.