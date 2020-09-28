Meksika’da bara silahlı saldırı: 11 ölü

Meksika’da bulunan bir bara yapılan silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Jaral del Progreso şehrinde bulunan La Cabaa del Toro adlı bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Guanajuato Eyalet Başsavcılığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bugün sabah erken saatlerde barda 7 erkek, 4 kadın olmak üzere 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, ekipler delil toplama çalışmalarına devam ediyor. Yerel kaynaklar, Santa Rosa de Lima çetesi ile Jalisco Yeni Nesil Karteli arasında silahlı çatışma yaşandığını iddia etti.

Öte yandan Temmuz ayında Guanajuato'daki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezine silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlenmiş, saldırıda 24 kişi hayatını kaybetmişti.