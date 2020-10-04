Benzine susamış Venezüella'ya İran'dan yeni sevkiyat yapan üçüncü tanker de ulaştı

ABD yaptırımlarından en mağdur iki ülke arasındaki petrol kardeşliği derinleşirken, benzin istasyonlarında kilometrelerce kuyruk oluşan Venezüella'ya İran'dan tankerlerle yeni yakıt sevkiyatı tamamlandı.

İran bayraklı üç petrol tankeri daha Venezüella limanlarına demirledi.

Daha önce AP haber ajansına konuşan Miami merkezli Caracas Sermaye Piyasaları isimli yatırım şirketinin sahibi Russ Dallen, 29 ve 30 Eylül'de Forest ve Fortune tankerlerinin Venezüella karasularına girdiğini duyurmuştu.

Forest'in en az 275 bin varil benzin taşıdığı sanılıyor.

El Forest en El Palito. Atracó en puerto a las 2am. pic.twitter.com/UIo7IEY2sj — William Izarra (@williameizarra) September 29, 2020

Son olarak Refinitiv Eikon verilerine dayanan Reuters, Faxon tankerinin cumartesi günü Venezüella'nın Sucre eyaletine vardığı haberini geçti.

Ya se encuentra en nuestras aguas Venezolanas el FAXON, barco amigo Iraní cargado de combustible. 🇮🇷✊🏻🇻🇪 ¡ Seguiremos Venciendo ! nuevamente, Gracias hermanos de Irán.❤ pic.twitter.com/BNdfp83bdq — Pelu2208 🇻🇪 Gracias Irán🇮🇷😷 (@pelu2208) October 4, 2020

Faxon'un 234 bin varil benzin taşıdığı sanılıyor.

2001: Buque iraní Faxón arriba al país https://t.co/FLiAI6UJcz — VenezuelaHoy (@venezuelahoy_) October 4, 2020

İran tanker filosunun Veneüzella'ya toplam 815 bin varil yakıt getirdiği bilgisini paylaşan Dallen, bunun ülkeye ancak çok kısa süreliğine nefes aldırabileceğini belirterek şöyle konuştu:

"En nihayetinde Venezüella ihtiyacı olan tüm benzini satın almaya devam edemez, zira buna yetecek parası yok. Şimdilik geçici benzin karşılığı İran da biraz para veya altın alıyor, ama bu sürdürülebilir bir iş değil."

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Venezüella, Trump yönetiminin yaptırımları nedeniyle petrol çıkaramaz, rafinerinde işleyemez ve benzin de ithal edemez hale düştü.

Son haftalarda açık olan az sayıdaki benzin istasyonunda kilometrelerce kuyruk oluşuyor.

Venezüella'da döviz girdisinin hemen hepsini sağlayan petrol ihracatı da bitme noktasına geldi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Merkez Bankası'na dayandırdığı verilere göre 6 yıl önce 56 milyar dolar olan döviz girdisi, 2020 yılında yaklaşık yüzde 99 azalarak 477 milyon dolara düştü.