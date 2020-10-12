Maduro canlı yayında konan sineği ABD'ye geri gönderdi: Pence'in sineği gelmiş, bana yapışmak istiyor, evine git sinek

Venezüella lideri, canlı yayın sırasında ziyarete gelen sineği, ABD'deki TV tartışmasında başının üzerinde iki dakika sinek dönen Başkan Yardımcısı Pence'e iade etti.

Trump yönetiminin yaptırımlar ve darbe girişimleriyle kıskaca almasına rağmen devirmeyi beceremediği Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, canlı yayında Miraflores başkanlık sarayının bahçesinden koronavirüsle ilgili son bilgileri paylaşırken, masasına konan sinek üzerinden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile dalga geçti.

3 Kasım başkanlık seçimleri öncesi ABD'de düzenlenen TV tartışmaları kapsamında Demokrat Partili rakibi Kamala Harris ile karşılaşan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başına konan bir sineğin iki dakika boyunca vızıldaması, sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Konuşurken masasına gelen sinekle Başkan Donald Trump'ın Yardımcısını hatırlayan solcu Venezüella liderinin ağzından şu sözler döküldü:

Venezuelan President Nicolas #Maduro shared a joke about the fly landing on US Vice President #MikePence last week, during the weekly televised #coronavirus updates, from the gardens of the presidential Miraflores Palace, based in #Caracas. pic.twitter.com/Pj5HaoShnC — Ruptly (@Ruptly) October 12, 2020

"Burada bir sinek var. Mike Pence'in sineği buraya Miraflores'e gelmiş, etrafta uçuyor. Mike Pence'in sineği burada etrafta uçuyor, bana yapışmak istiyor. Hayır hayır hayır hayır sinek, evine git. Evine git sinek."

ABD'de 7 Ekim'deki TV tartışmasına, tam da kolluk kuvvetlerinin ırkçılığıyla ilgili soru yöneltiğinde bir sineğin Pence'in bembeyaz saçlarına konması ve iki dakika boyunca çekip gitmemesi damga vurmuştu.