ABD destekli darbeyle devrilen Morales'in seçim zaferi: Bolivya halkı sosyalist aday Arce'yi tercih etti

Latin Amerika'nın lityum zengini ülkesi Bolivya'da, kamulaştırma sürecini lityum üretimine yaymanın bedelini darbeyle sürgüne gitmekle ödeyen devrik sosyalist Devlet Başkanı Evo Morales, pazar günü düzenlenen seçimlerde zafer kazandığını ilan etti.

Breaking: Evo Morales announces that Luis Arce will be the next President, and breaks the news that the MAS-IPSP has won the majority in both houses according to the MAS' own electoral count system. @teleSURenglish pic.twitter.com/23FA1Egng2 — Camila (@camilateleSUR) October 19, 2020

Bolivya medyasının yayımladığı sandık çıkış sonuçları, Morales'in partisi Sosyalizme Yönelik Hareket'in (Movimiento Al Socialismo/MAS) adayı Luis Arce'nin başkanlık seçimini ilk turda açık ara kazandığını gösterdi. Ancak bu yayınların engellenmesi çabası, oy sayımının durması ve çok yavaş ilerlemesi, henüz resmi sonuçların ortada olmaması, yeni bir müdahale olup olmayacağına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Bununla birlikte geçiş döneminin Devlet Başkanı Jeanine Anez, sosyalist adayın zaferini kabul etti.

Yüzde 20'den fazla fark attı

Medyaya göre ilk turda geçerli oyların yüzde 52.4'ünü alan Arce, yüzde 31.5'le kendisini takip eden Yurttaş Topluluğu'nun neoliberal adayı Carlos Mesa'ya yüzde 20'den fazla fark attı.

Darbenin finansörü olarak tanınan ve İnanıyoruz İttifakı'nın adayı olan işadamı Luis Fernando Camacho ise yüzde 14.1 oyla hezimet yaşadı.

Parlamentonun her iki kanadında çoğunluk

Başkan, başkan yardımcısı ve Kongre için oy kullanılan seçimde MAS'ın ezici zafer kazandığını ilan eden Morales, parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu ele geçirdiklerini duyurdu.

Devrik lider 'halkın onurunu ve özgürlüğünü yeniden tesis etme' sözü verirken, yeni başkan Arce "Demokrasiyi geri kazandık. Ümit kazandık. Tüm Bolivyalıları yöneteceğiz ve ulusal birlik hükümeti kuracağız" dedi.

Muy agradecidos con el apoyo y confianza del pueblo boliviano. Recuperamos la democracia y retomaremos la estabilidad y la paz social. Unidos, con dignidad y soberanía #VamosASalirAdelante pic.twitter.com/vFO9Mr1o44 — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 19, 2020

Morales hükümetlerinde uzun süre ekonomi bakanlığı yapan ve sendikalar, köylü ve yerli örgütlerinden destek alan Arce, Bolivya halkına ve uluslararası topluma teşekkür etti.

MAS candidate #Arce winning in first round of #Bolivia’s presidential vote - rapid count https://t.co/EmZ8L49JPA — Sputnik (@SputnikInt) October 19, 2020

Anketlerde MAS'ın önde gittiğini görmesinin ardından seçimden çekilmiş olan geçiş döneminin Devlet Başkanı Jeanine Anez, sosyalist adayı tebrik açıklaması yaptı.

Bolivia’s de facto president @JeanineAnez admits Luis Arce won today’s election. “We still don’t have official results, but from the information I have, Mr. Arce and Mr.Choquehuanca have won the election,” she tweeted. https://t.co/QZI78TIcak — teleSUR English (@telesurenglish) October 19, 2020

Henüz resmi sonuçlar açıklanmazken, Anez "Elimizdeki verilerden yola çıkarak Arce'nin seçimi kazandığını söyleyebiliriz. Kazananları tebrik ediyoruz. Bolivya ve demokrasi kazandı" paylaşımını yaptı.