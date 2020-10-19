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    Bolivya seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre MAS'tan Luis Arce devlet başkanı, David Choquehuanca (maskeli) devlet başkanı yardımcısı seçildi

    ABD destekli darbeyle devrilen Morales'in seçim zaferi: Bolivya halkı sosyalist aday Arce'yi tercih etti

    © REUTERS / UESLEI MARCELINO
    Güney Amerika
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    Bolivya'da Tesla'nın da karıştığı ABD destekli askeri darbeyle sosyalist Devlet Başkanı Evo Morales'in devrilmesinden 11 ay sonra düzenlenen seçimleri, sosyalist aday Luis Arce kazandı. Resmi sonuçların açıklanmasına gözler çevrildi.

    Latin Amerika'nın lityum zengini ülkesi Bolivya'da, kamulaştırma sürecini lityum üretimine yaymanın bedelini darbeyle sürgüne gitmekle ödeyen devrik sosyalist Devlet Başkanı Evo Morales, pazar günü düzenlenen seçimlerde zafer kazandığını ilan etti.

    Bolivya medyasının yayımladığı sandık çıkış sonuçları, Morales'in partisi Sosyalizme Yönelik Hareket'in (Movimiento Al Socialismo/MAS) adayı Luis Arce'nin başkanlık seçimini ilk turda açık ara kazandığını gösterdi. Ancak bu yayınların engellenmesi çabası, oy sayımının durması ve çok yavaş ilerlemesi, henüz resmi sonuçların ortada olmaması, yeni bir müdahale olup olmayacağına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Bununla birlikte geçiş döneminin Devlet Başkanı Jeanine Anez, sosyalist adayın zaferini kabul etti.

    Yüzde 20'den fazla fark attı

    Medyaya göre ilk turda geçerli oyların yüzde 52.4'ünü alan Arce, yüzde 31.5'le kendisini takip eden Yurttaş Topluluğu'nun neoliberal adayı Carlos Mesa'ya yüzde 20'den fazla fark attı.

    Darbenin finansörü olarak tanınan ve İnanıyoruz İttifakı'nın adayı olan işadamı Luis Fernando Camacho ise yüzde 14.1 oyla hezimet yaşadı. 

    Parlamentonun her iki kanadında çoğunluk

    Başkan, başkan yardımcısı ve Kongre için oy kullanılan seçimde MAS'ın ezici zafer kazandığını ilan eden Morales, parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu ele geçirdiklerini duyurdu.

    Devrik lider 'halkın onurunu ve özgürlüğünü yeniden tesis etme' sözü verirken, yeni başkan Arce "Demokrasiyi geri kazandık. Ümit kazandık. Tüm Bolivyalıları yöneteceğiz ve ulusal birlik hükümeti kuracağız" dedi.

    Morales hükümetlerinde uzun süre ekonomi bakanlığı yapan ve sendikalar, köylü ve yerli örgütlerinden destek alan Arce, Bolivya halkına ve uluslararası topluma teşekkür etti.

    Anketlerde MAS'ın önde gittiğini görmesinin ardından seçimden çekilmiş olan geçiş döneminin Devlet Başkanı Jeanine Anez, sosyalist adayı tebrik açıklaması yaptı.

    Henüz resmi sonuçlar açıklanmazken, Anez "Elimizdeki verilerden yola çıkarak Arce'nin seçimi kazandığını söyleyebiliriz. Kazananları tebrik ediyoruz. Bolivya ve demokrasi kazandı" paylaşımını yaptı.

    Etiketler:
    devrik lider, Darbe, Sosyalist, Mas, seçim zaferi, Seçim, Evo Morales, Luis Arce, Elon Musk, Tesla, lityum pil, Lityum, Bolivya, ABD
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