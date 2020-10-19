Venezüella lideri Maduro: Rusya’dan binlerce doz ‘güçlü’ koronavirüs ilacı geldi

Maduro, dün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Rusya’dan güçlü virüs ilacı olan Favipiravir geldi. Hayatları kurtarmak için Rusya’dan binlerce doz geldi” ifadesini kullandı.

Favipiravir ilacının özellikle ağır hastaların tedavisinde etkili olduğunu kaydeden Venezüella lideri, ilacın ülke vatandaşları için ücretsiz olacağını vurguladı.

Ekim başında, Rusya’dan Venezüella’ya dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’in ilk partisi teslim edilmişti. Venezüella yönetimi, aşının üçüncü faz klinik araştırmalarına katılacaklarını ve bu aşıyı ülkelerinde üretmeyi planladıklarını duyurmuştu.

Dünyada bir ilk olarak 11 Ağustos’ta tescil edilen Sputnik V aşısı, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi.