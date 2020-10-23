Bolivya'da genel seçimin resmi sonuçları açıklandı

TSE'nin internet sitesinde paylaşılan sonuçlara göre, eski Devlet Başkanı Evo Morales’in daha önce liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi'nin (MAS) adayı Luis Arce yüzde 55,10 oy alarak seçimi ilk turda kazandı.

Geçen yıl düzenlenen, hile iddiasıyla iptal edilen seçim krizinde takipçilerini sokak gösterilerine davet eden Yurttaş Birliği Partisinin (CC) adayı eski Devlet Başkanı Carlos Mesa yüzde 28,83 ve aynı krizde Morales'e karşı aktif rol oynayan İnanıyoruz İttifakı'nın adayı aşırı sağcı Luis Camacho ise yüzde 14 oy aldı.

Arce'nin, devlet başkanlığı görevini 15 Kasım'a kadar üstlenmesi bekleniyor. Arce'nin devlet başkanlığı koltuğuna oturmasıyla Bolivya'da 1 yıl sonra seçilmiş hükümet göreve gelecek.

Seçime kadar anketleri önde götüren 56 yaşındaki Arce, Morales'in 14 yıllık iktidarında, sağlık sorunları nedeniyle 2017 ve 2019 haricinde, Ekonomi Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Morales, ülkenin 2006-2014 yıllarındaki gelişimi nedeniyle, MAS'de Bolivya'da "ekonomik mucizenin yöneticisi" olarak tanınan Arce'nin adaylığını 19 Ocak'ta Arjantin'den duyurmuştu.