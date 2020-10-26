Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Bolivya'da Aralık 2019'da eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı.
La Paz Eyaleti Adalet Mahkemesi Başkanı Jorge Quino, Bolivya'da yayın yapan Unitel televizyonuna yaptığı açıklamada, Morales'e yönelik 'ayaklanma, terörizm ve terörizmin finansmanı' davaları nedeniyle çıkarılan yakalama kararının geçersiz kılındığını duyurdu.
Quino, analiz edilen yakalama kararında bazı düzensizliklerin bulunduğunu, özellikle Morales'in savunma hakkının ihlal edildiğini belirtti.
Eski Adalet Bakanı Hector Arce hakkında 20 Ekim 2019'da düzenlenen seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle çıkarılan yakalama kararı da dün iptal edilmişti.
Hector Arce, bazı eski bakan ve devlet görevlileriyle yaklaşık 1 yıldır Meksika'nın La Paz Büyükelçiliği'nde bulunuyordu.
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