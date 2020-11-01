Maduro, Village People'ın disko klasiğiyle dans eden Trump'ı iğneledi: Chavez'i taklit ediyor

Venezüella Devlet Başkanı Nicholas Maduro kendisini 2018'den beri yaptırımlar ve darbe girişimleriyle devirmeye çalışan ABD Başkanı Donald Trump ve ekibini bir kez daha tiye aldı.

Ekim başında Kovid-19 teşhisi konulan ama birkaç günde hastaneden taburcu olup kampanyaya geri dönen ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım başkanlık seçimi öncesi mitingden mitinge koştururken taraftarlarına sergilediği dans figürleriyle gövde gösterisi yapıyor.

Village People'ın disko klasiği YMCA'in eşliğinde dans etmeyi mitinglerinin alameti farikasına dönüştüren Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicholas Maduro'ya değişik çağrışımlar yaptırdı.

Venezüella'nın solcu lideri, Caracas'ta taraftarlarına seslenirken şöyle dedi:

"Donald Trump Pennsylvania'daki bir mitinginde dans ederek Hugo Chavez'i taklit etti. Gördünüz mü?"

1999'dan 2013'te kanserden ölümüne dek seçilmiş Venezüella Devlet Başkanı olan Hugo Chavez, daha ziyade ülkesinin folk müziklerinden olan merengue eşliğinde dans etmeyi severdi.

1999'da yürürlüğe giren yeni anayasa eşliğinde Bolivarcı Devrim adını verdiği sosyal reformları yürürlüğe koyan sosyalist Chavez, petrol gelirlerinin etkisini de kullanarak, ABD'nin arka bahçesi gözüyle baktığı Latin Amerika'da sol yönetimler kuşağı kurmuştu.

Ölümüyle birlikte bu kuşak çözülürken, seçilmiş halefi Maduro'nun Trump yönetiminin hedefi haline gelmesiyle, Venezüella halkı çok ağır yaptırımlar altında varoluş mücadelesi veriyor.