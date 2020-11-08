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    Evo Morales

    Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales bir yıl sonra ülkesine dönüyor: 'Trump'ın kaybetmesine sevindim'

    © REUTERS / AGUSTIN MARCARIAN
    Güney Amerika
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    Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Ekim 2019'da düzenlenip iptal edilen ve sokak olaylarına neden olan seçimlerden sonra kaçmak zorunda kaldığı Bolivya'ya pazartesi döneceğini söyledi.

    Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Ekim 2019'da düzenlenip iptal edilen ve sokak olaylarına neden olan seçimlerden sonra kaçmak zorunda kaldığı Bolivya'ya pazartesi döneceğini söyledi.

    Morales, sığınmacı olarak bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlediği basın toplantısında, "Yarın Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) hükümete geliyor ve ertesi gün Evo Bolivya'da olacak. Umarım bir problem çıkmaz" ifadesini kullandı.

    Bolivya'ya döndüğünde daha önce yaptığı gibi tarımla uğraşmayı planladığını dile getiren Morales, siyasi mücadelesine ne olursa olsun devam edeceğini ve yeni Devlet Başkanı Luis Arce'yi savunacağını belirtti.

    Morales, "darbe" olarak nitelendirdiği istifa sürecine ilişkin ABD'yi itham ederek, "ABD iki şey elde etti; Evo 5 yıl daha devlet başkanı olamadı ve ulusal ekonomiyi mahvetti. Ancak MAS'a engel olamadı. ABD ve onun Bolivya'daki ortakları MAS'ı silmeyi planlıyorlardı" şeklinde konuştu.

    'Joe Biden'ın kazanmasına değil, Donald Trump'ın kaybetmesine sevindim'

    ABD seçimlerine de değinen Morales, "Joe Biden'ın kazanmasına değil, Donald Trump'ın kaybetmesine sevindim" yorumunu yaptı.

    Morales, ülkesinden çıktıktan sonra ABD'nin peşini bırakmadığını, kendisinin Bolivya'ya dönmesini istemediğini ve Arjantin-Bolivya sınırında yapmayı planladığı etkinliği de iptal ettirdiklerini belirtti.

    Bolivya'da 18 Ekim'de düzenlenen seçimler için Morales, "Bolivya'da sabırla, şuurla, şiddete başvurmaksızın demokrasiyi yeniden tesis etmeyi başardık. Kimsenin evini yakmadan, kimseyi istifaya zorlamadan, kimseyi öldürmeden yaptık bunu. Geçici 2 bakanı Brezilya'ya kaçtı bile. Biz onlar gibi siyasi av başlatmayacağız ama vicdanları onları takip edecek" diye konuştu.

    Bolivya'da 18 Ekim'de düzenlenen genel seçimi yüzde 55 oy alarak kazanan Morales'in adayı Luis Arce, devlet başkanlığı görevini pazar günü resmi olarak üstlenecek.

    Morales'in pazartesi günü Arjantin'in Bolivya sınırında bulunan Jujuy eyaletine bağlı La Quiaca şehrinden Bolivya'ya geçmesi bekleniyor.

    Bolivya'da 2019'daki seçim krizi

    Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım 2019'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

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    Etiketler:
    ABD 2020 Başkanlık seçimleri, Donald Trump, Joe Biden, ABD, Evo Morales, Bolivya
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