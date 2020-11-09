Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales, bir yıllık sürgünün ardından ülkesine geri döndü

Geçtiğimiz ay Bolivya'da yapılan seçimlerde partisinin zafer kazanmasının ardından sürgünden ülkesine geri dönen Eski Devlet Başkanı Evo Morales, halk tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, bir yıllık sürgün yaşantısının ardından ülkesine geri döndü. Aralarında yerlilerin de olduğu binlerce kişi, Morales'i karşılamak üzere ülkenin güney sınırındaki Villazon şehrinde sokaklara döküldü.

🎥🛑In #Bolivia - #Argentina #BREAKING



🔻Evo Morales has crossed over the Quiaca-Villazón international border, marking his return and the social movements' victory over the 12 month coup. pic.twitter.com/Xtbjvz3OZo — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) November 9, 2020

Sürgün dönüşü binlerce destekçisi ve basın ordusu ile karşılanan ​54 yaşındaki politikacı, ''Bugün hayatımdaki en önemli günlerden birisi, çok sevdiğim ülkeme döndüğüm için neşe doluyum'' paylaşımını yaptı.

Hoy es un día importante en mi vida, volver a mi patria que tanto quiero me llena de alegría. pic.twitter.com/BFaUzRGJiu — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 9, 2020

​Sürgünden dönüş yolculuğu öncesinde açıklamada bulunan Morales, Arjantin hükümetine ülkede kalmasına izin verdikleri için teşekkür etmişti.

🔴 #ATENCIÓN | Expresidente @evoespueblo llega a #Bolivia tras un año del Golpe de Estado en su país y su exilio en #Argentina. Desde el lado argentino en el puente fronterizo La Quiaca, el presidente @alferdez lo despide. Video: @teleSURtv. pic.twitter.com/9etaxR04UV — Pichincha Comunicaciones (@pichinchauniver) November 9, 2020

​Bolivya'da 2019'daki seçim krizi

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan ABD destekli muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım 2019'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.