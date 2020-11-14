Venezüella, 'Sputnik V' aşısının üretimini lokalize etmeyi teklif etti

Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus ‘Sputnik V’ aşısının üretimini ülkelerinde lokalize etmeyi teklif ettiklerini ve üretici ile temas kurmayı planladıklarını belirtti.

Rodriguez, Moskova'da gazetecilere verdiği demeçte "Evet, sadece satın almayı değil, aynı zamanda aşının Venezüella'daki üretimini de lokalize etmeyi önerdik. Yetkililerimiz temas halinde" ifadelerini kullandı.

Venezüella'nın, denemelerin üçüncü aşamasına katılmak için 2 bin dozluk Sputnik V aşısı aldığını hatırlatan Rodriguez, "Bunlardan 1500'ü aşı ve 500'ü plasebodur" dedi.

Rodriguez ayrıca, Venezüella'daki her şeyin süreci doğrudan yöneten ilaç üreticisinin sıkı kontrolü altında gerçekleştiğini kaydetti.