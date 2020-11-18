Arjantin, Rus Sputnik V ile toplu aşılamaya Ocak ayında başlamayı planlıyor

Arjantin Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada,ile ülkede ocak-şubat aylarında toplu aşılamanın başlayabileceği, bu konuda Rusya ile temasların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Devlet Başkanı Alberto Fernandez’in “Ocak ve şubat aylarında toplu aşılamaya başlamak için Rusya ile temasları sürdürüyoruz” sözlerine yer verilerek, Arjantin’in aralık-ocak aylarında 25 milyon doz Rus aşısı almayı planladığı kaydedildi.

Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin tescil sonrası araştırmaları 40 bin kişinin katılımıyla Moskova'da gerçekleşiyor. Sputnik V, klinik denemelerin üçüncü aşamasının sonu ve seri üretimin başlanmasına en yakın aşı adayı olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) listesinde dünyada geliştirilmekte olan 10 aşı arasında yer alıyor. Aşının klinik denemeleri ayrıca, Belarus, BAE, Hindistan ve Brezilya’da yürütülüyor.