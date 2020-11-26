Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'den Maradona için taziye mesajı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Acıklı haber, Fidel'in emsalsiz oyuncusu, dostu Maradona öldü. Küba üzgün ve onu daima samimi bir dost ve erdemli bir futbolcu olarak hatırlayacak. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Triste noticia, Maradona, el Pibe de Oro, jugador único, amigo de Fidel, ha muerto. #Cuba lo siente y le recordará siempre como el sincero amigo y el virtuoso futbolista que fue. Nuestras condolencias a familiares y amigos. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/mwhdhTSYSU — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 25, 2020

Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu edilmişti.