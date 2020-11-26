Bolivya’da 'erkek egemenliğini ortadan kaldırma' bakanlığı oluşturuldu

Bolivya’da “Kültürler, Dekolonizasyon ve Depatriarkalizasyon Bakanlığı" kuruldu. Bakan olarak Bolivya Yerli Köylü Kadınlar Ulusal Konfederasyonunu temsil eden Sabina Orellana atandı.

Evrensel Gazetesi'nin haberine göre Bolivya’da “Kültürler, Dekolonizasyon ve Depatriarkalizasyon” Bakanlığı kuruldu. Bakan olarak ise Sabina Orellana atandı. Orellana, ayrıca Bolivya Yerli Köylü Kadınlar Ulusal Konfederasyonunu temsil ediyor.

Geçtiğimiz yıl Devlet Başkanı Evo Morales’in meclisteki sağcı partiler ve ordu iş birliğinde zorla istifa ettirildiği Bolivya’da, erken seçimleri Morales’in partisi MAS (Sosyalizme Doğru Hareket) kazanmıştı. Devlet Başkanı seçilen Luis Arce’nin kabinesi netleşirken yeni bir bakanlık da kuruldu.

Bolivya İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan açıklamada, adı "Kültürler, Dekolonizasyon ve Depatriarkalizasyon (erkek egemenliğini ortadan kaldırma)" olan bakanlığın “Haysiyet ve egemenliğe dair kültürel politikaları teşvik etme ve aynı zamanda milletler arasındaki eşitsizlikleri tersine çevirme misyonuna sahip olacağı” belirtildi.

Açıklamaya göre Devlet Başkanı Arce, bakanlığın misyonu ile ilgili “Sömürgeciliği ve erkek egemenliğini ortadan kaldırmak, milliyetler arasındaki olduğu kadar erkeklerle kadınlar arasındaki eşitsizliği de tersine çevirmek; birini diğerine tabi kılan tek sesli bir dünya görüşünün hegemonyasını kırmaktır” ifadelerini kullandı.