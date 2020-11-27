Reuters: Venezüella, ABD yaptırımlarına rağmen Çin'e doğrudan petrol ihraç etmeye başladı

Reuters'ın haberine göre, Venezüella, ABD yaptırımlarına rağmen Çin'e doğrudan petrol ihraç etmeye yeniden başladı.

Nakliye izleme hizmeti Tanker Trackers'dan alınan verilere göre, Kyoto isimli tanker Ağustos'ta 1.8 milyon varil petrolü Venezüella'nın Jose Limanı'na ulaştırdı.

Çinli devlet şirketleri China National Petroleum Corp (CNPC) ve PetroChina , Washington yönetiminin Venezüella devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela (PDVSA) ile ticaret yapan şirketlere yaptırım kararını uzatmasının ardından 2019 Ağustos'unda Venezuüella limanlarında ham petrol ve yakıt dolumunu durdurmuştu.

ABD'nin getirdiği yaptırımlar, Trump yönetiminin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yerinden etme çabalarının bir parçasıydı fakat ABD, Venezüella'nın petrol ihracatını tamamiyle durdurmada ya da Maduro'nun gücünü zayıflatmada başarılı olamadı.

Venezuüella petrol şirketi PDVSA'nın müşterileri, doğrudan Venezuüella'dan petrol ihraç edemediklerinden şirketin öncelikle Malezya'ya olan petrol sevkiyatını arttırdılar. Malezya'ya petrol götüren tankerlerin sonrasında Malezya kıyılarında diğer boş tankerlere petrolünü aktarmasının ardından petroller başka gemilerle Çin'e gönderiliyordu.

ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü Çarşamba günkü açıklamasında Venezüella petrol sektörüyle bağlantı kuranların yaptırım riskine maruz kalacağını belirtmişti.

Çin'in doğrudan Venezuüella petrolünü ihraç etmeye yeniden başlaması ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden'ın görevine resmen başlamasından önce gerçekleşti. ABD, geçen senenin başında Rus Rosneft petrol şirketinin iştiraklerine Venezuela PDVSA şirketinden doğrudan petrol ihracatı yaptıkları için yaptırım getirmişti. Rosneft de sonrasında PDVSA ile olan ticaretini kesmişti fakat iştiraklerine olan ABD yaptırımları kaldırılmamıştı.