Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Maradona, bize birçok kez destekte bulundu

Venezüella basınında çıkan habere göre, hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona'nın 'hassas bir insan' olduğunu vurgulayan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezüella'da yaşanılan problemlerin çözümü için Maradona'nın birçok kez girişimde bulunduğunu aktardı.

Maduro, Maradona'nın haksızlığa ve adaletsizliğe karşı dik duruş sergilediğine işaret ederek, "Her zaman olduğu gibi, hareket halindeydi ve bizim yanımızdaydı. Venezüella halkına yiyecek yardımında bulunmamız için bize birçok kez destekte bulundu. Büyük Diego, daima detaylara dikkat eden, duyarlı, sevgi dolu ve zalimliğe karşı asil ruhlu bir adamdı" ifadelerini kullandı.

Maradona, çarşamba günü Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kasım ayının başında beyin ameliyatı geçiren Maradona, 8 gün sonra taburcu edilmişti.