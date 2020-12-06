Venezüella’ya giden Rus senatörler Maduro ile görüştü

Venezuela'da bugün yapılan parlamento seçimlerde gözlemci heyetine katılan Rus senatörlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştüğü öğrenildi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin de dahil olduğu gözlemci Rus senatörlerin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve seçimlere katılan parti temsilcileri ile bir araya geldiğini belirtti.

Kosaçev, “Başkan Maduro, Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı ve en önemlisi, hükümet yanlısı koalisyon ve beş muhalefet partisinin üst düzey yetkilileriyle görüştük” ifadelerini kullandı.

Venezüella’ya giden Rus senatörler Maduro ile görüştühttps://t.co/mj0j3kP1Gz pic.twitter.com/ehW7ZqCjea — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 6, 2020

Gözlemci olarak seçimlerin gidişatı hakkında henüz yorum yapma hakkına sahip olmadığına, fakat organizatörlerinin gözlemci misyonuna gereken her şeyi sağladığına dikkat çeken Kosaçev, ekledi:

“Devam ediyoruz, ekip uluslararası. Çok fazla, hem de beklenmedik şeyler gözlemledik.”

Venezuela'nın tek meclisli parlamentosu Ulusal Meclis seçimleri devam ediyor, yarışmaya 107 siyasi parti ve birlik katılıyor. Muhalefet lideri Juan Guaido dahil olmak üzere 20'den fazla parti bu seçimlerde oy vermeyi reddetmiş bulunuyor.

Diğer yandan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro geçen hafta muhalefetin parlamento seçimlerini kazanması halinde görevi bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.