Kolombiya'da 'hepsine hükmedecek tek bir monolit'

Son günlerde dünyanın farklı yerlerinden ortaya çıkan monolitlerin ardı kesilmiyor. Bu sefer Kolombiya kırsalında bulunan ve diğerlerinden rengiyle farklılık gösteren monolitle ilgili olarak, Yüzüklerin Efendisi serisine atıfla, 'hepsine hükmedecek tek bir monolit' yorumları yapıldı.

ABD’nin Utah ve Kaliforniya eyaletlerinde ile Romanya’nın ‘Kutsal Dağ’ın bulunan 3 monolitlerin ardından Kolombiya’da da bir tane bulundu.

Altın renkli monolit, hafta sonu Cundinamarca eyaletine bağlı Chia beldesinde ortaya çıktı.

Daily Mail sitesinin aktardığına göre yerel halkın, renginin diğerlerinden farklı oluşundan dolayı bu monolitin 'diğerlerinin efendisi' olabileceği yorumları yaptığını yazdı. Daily Mail kendisi de 'Yüzüklerin Efendisi' serisindeki 'hepsini hükmedecek tek bir yüzük' repliğinden yola çıkarak bu monolitten 'hepsine hükmedecek tek bir monolit' diye bahsetti.

Serinin başında "Üç yüzük göğün altında yaşayan elf krallarına, yedisi taştan saraylarındaki cüce hükümdarlara, dokuzu ölümlü insanlara, ölecekler ne yazık; bir yüzük gölgeler içindeki Mordor Diyarı'nda, kara tahtında oturan Karanlıklar Efendisi'ne. Hepsine hükmedecek bir yüzük, hepsini o bulacak, hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak, gölgeler içindeki Mordor Diyarı'nda” ifadeleri yer alıyor.

'One monolith to rule them all': Golden tower appears in Colombia https://t.co/Kyw1r0jEkF — Daily Mail Online (@MailOnline) December 7, 2020

İngiltere ve Hollanda'da da birer tane bulundu

Öte yandan İngiltere’nin Wight Adası'nda ve Hollanda'da Oudehorne yakınlarındaki Kiekenberg tabiatı koruma alanında iki tane daha gümüş renkli monolit bulundu.

Yerel basın Hollanda'daki monolitle ilgili herhangi bir ayak izinin olmadığı ve monolitin oraya nasıl geldiğinin bilinmediğini yazdı.