Maduro: Seçim günü bana suikast düzenlenecekti

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya platformu Twitter üzerinen yayınlanan basın toplantısında ülkedeki seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maduro, yaptığı açıklamada "Oy kullandığım merkezi değiştirmek zorunda kaldım, çünkü Kolombiya istihbaratındaki güvenilir kaynaktan, bana karşı suikast hazırlığı olduğu yönünde bilgi geldi" ifadelerini kullandı.

#EnVivo 📹 | Rueda de Prensa con Medios de Comunicación Internacionales para dar el balance de las Elecciones Parlamentarias 2020. https://t.co/thygLPbcYV — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 8, 2020

Aldıkları bilgiyi inceledikten sonra güvenlik servisinin oy verme merkezinin değiştirilmesi tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Venezüella lideri, suikast girişiminden Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'i suçladı.

Maduro, "Ivan Duque, Casa de Narino’dan (Kolombiya Devlet Başkanı’nın resmi rezidansı) seçim günü suikastımın planlamasına katıldı. Bu gerçek ve ben gerekli önlemleri aldım" diye konuştu.