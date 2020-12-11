Arjantin'de kadın hakları savunucuları gövde gösterisi yaptı: Kürtajın yasallaşması ilk engeli aştı

Katolik damarın güçlü attığı Arjantin'de, kürtajın tecavüz vakası ya da anne hayatının tehlikede olmasıyla sınırlandırılmasını kaldırmaya yönelik tasarının Meclis'ten geçmesi, Kongre önünde kamp kuran kadın hakları savunucuları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karışık kutlamalarla karşılandı. Ancak yasalaşması için Senato onayı da gerekiyor.

Latin Amerika'nın Katolik damarın güçlü attığı ülkelerinden Arjantin'de solun iktidara geri dönmesiyle kürtajın yasallaşması için bir girişim daha başladı.

14. haftaya dek gebeliğin sonlandırılmasına izin veren yasa tasarısı, Kongre'nin alt kanadı Meclis'te perşembeden cuma sabahına dek süren tartışmaların ardından 6 çekimser ve 117 hayır oyuna karşı 131 evet oyuyla kabul edildi.

Kadın hakları savunucuları da kürtaj yanlılarının simgesi yeşil eşarplar eşliğinde Kongre önünde kamp kurup gövde gösterisi yaptı. Serbest ve Güvenli Yasal Kürtaj Hakkı İçin Ulusal Kampanya destekçisi binlerce kadın, Meclis'teki tartışma ve oylamayı dev ekranlardan takip edip sonucu gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak kutladı.

Kürtaj karşıtı Katolik Kilisesi ise oylama öncesi milletvekillerine 'yaşama saygının ne olduğunu bir kez daha düşünmeleri' çağrısı yaparken, sağcı muhalifler tasarıya karşı açık mavi fularlar takarak sokaklara döküldü.

Solcu Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in güçlü şekilde desteklediği tasarının yasalaşması için Kongre'nin üst kanadı Senato'nun da onayı gerekiyor.

14. haftaya dek gebeliğin sonlandırılmasına izin verilmesi girişimine paralel bir tasarı, hamileliğini devam ettirmek isteyen ama ağır ekonomik ve toplumsal zorluklarla mücadele eden kadınlara yardım edilmesini öngörüyor. Bunun için ayrı oylama düzenlenecek.

2018 yılında kürtaj yasa tasarısı, Meclis'te 1 çekimser ve 125 hayır oyuna karşı 129 evet oyuyla kabul edilmiş, ama ardından Senato'da 31 evet oyuna karşı 38 hayır oyuyla reddedilmişti. Dönemin ekonomik politikalarda liberal, toplumsal politikalarda muhafazakar Devlet Başkanı Mauricio Macri, tasarıya destek vermemişti.

'Günümüzün kullan-at kültürünün zayıf, yaşlı ve doğmamışların onuruna saygı göstermediği' görüşündeki Papa Francis'in kürtaj karşıtlığının da kendisinin Arjantinli olması bakımından ülkede ağırlığı var. Ancak son anketler, agnostisizmin Arjantin halkı arasında yaygınlaştığını gösteriyor.