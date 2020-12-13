Maduro’nun oğlu Sputnik V aşısı yaptırdı

Venezüella Devlet Başkanı Maduro’nun oğlu ve Ulusal Meclis milletvekili Nicolas Maduro Guerra’nın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılandığı öğrenildi.

Rusya'nın Caracas Büyükelçisi Sergey Melik-Bagdasarov, Maduro’nun oğlu ve Ulusal Meclis milletvekili Nicolas Maduro Guerra’nın Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V’nin faz 3 testlerine katılarak aşıyı yaptırdığını belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Rus Büyükelçi, “Yeni seçilen milletvekili Nicolas Maduro Guerra’nın dünyanın Kovid-19’a karşı ilk Rus aşısı olan Sputnik V'nin klinik denemelerinin üçüncü aşamasına katıldığına tanık olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini paylaştı.

🔊Muy orgulloso por estar presente en el momento cuando recien electo Diputado Nacional Nicolás Maduro Guerra🇻🇪 participó en la 3a fase de los ensayos clínicos de la primera vacuna🇷🇺 registrada en el mundo contra el #COVID19, 💉 #SputnikV. pic.twitter.com/wr0c7QH00x — EMB₽V_Sergio (@EmbSergio) December 12, 2020

​Venezüella, Rusya’da geliştirilen ve dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi ekim ayının ortalarında test etmeye başlamıştı. Aşının Venezüella’da üretimi de planlanıyor.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, toplu aşılamanın büyük bir olasılıkla nisanda başlayacağını belirtmişti.

Dünyanın tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) üçüncü faz testlerinin tamamlanmasına ve seri üretiminin başlamasına en yakın olan aşılar listesinde olan ilk on aşı arasında yer alıyor.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Sputnik V aşısında kullanılan insan adenovirüsü vektörü, onlarca yıldır gerçekleştirilen 250’den fazla klinik araştırmayla uzun vadede güvenli olduğunu ortaya koydu.