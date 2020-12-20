Arjantin'de kadın cinayetine tepki gösteren kadınlar, adalet sarayını yaktı

Arjantin’in Mendoza şehrinde kayıp olan ve ardından cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki Florencia Romano’nun ölümü büyük öfkeye neden oldu. Olayın ardından tepkilerini dile getiren kadın göstericiler, protestolar sırasında adalet sarayını ateşe verdi.

Arjantin'de 33 yaşındaki Pablo Ramón Arancibia, sosyal medyadan tanışıp evine davet ettiği 14 yaşındaki Florencia Romano'nun katili olmakla suçlanırken, Arjantin basının da yer alan haberlere göre Romano’nun çığlıklarını duyan bir kişinin 911’i aramasına rağmen çağrısının polis tarafından reddedildiği belirtildi.

Florencia Romano’nun cansız bedeninde inceleme yapan ekipler, genç kızın cinsel saldırıya direndiğini ardından boğazının kesilerek cesedinin ateşe verildiğini tespit etti.

Adliyeden ateşler yükselirken kadınlar çoşkulu bir şekilde slogan atıyor pic.twitter.com/CSxm09Q47K — Deniz (@denizaks77) December 19, 2020

​Ülkenin birçok noktasında sokağa çıkan kadınlar Florencia Romano cinayetine tepki göstererek, polisi kadın cinayetlerine kayıtsızlıkla suçladı.

Cinayetin yaşandığı Mendoza şehrinde de sokaklara çoğu kadın yüzlerce eylemci, yürüyüşün ardından şehirdeki adliye binasını ateşe verdi.

Yangının söndürülmesinin ardından ortaya çıkan görüntü ... pic.twitter.com/sa39eiduQx — Deniz (@denizaks77) December 19, 2020

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