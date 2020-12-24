Arjantin liderinden Putin'e Sputnik V teslimatı için teşekkür mesajı

Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez, Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin ülkesine ulaştırılması nedeniyle Rusya lideri Putin ve aşıyı geliştiren Rus bilim insanlarına teşekkür etti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, dünyanın ilk tescil edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'in ülkesine ulaştırımasının ardından Rus makamlarına teşekkür mesajı gönderdi.

Fernandez, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Arjantin'de artık Kovid-19'a karşı bir aşı var. Sputnik V aşısını geliştirenlere ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ülkemize yönelik sergiledikleri kararlılıktan dolayı içten teşekkür ediyoruz. Umut yolu açılıyor, ama henüz salgın bitmedi. Kendimize iyi bakmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Argentina ya tiene vacuna contra el Covid-19. Nuestra sincera gratitud con @sputnikvaccine y con el presidente Vladimir Putin por el compromiso que han demostrado con nuestro país.



Se abre un camino de esperanza, pero la pandemia aun no ha terminado. Debemos seguir cuidándonos. pic.twitter.com/M76AohCU99 — Alberto Fernández (@alferdez) December 24, 2020

Arjantin Sağlık Bakanlığı, dün Sputnik V aşısının acil kullanımına izin vermişti.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, Kovid-19 aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.