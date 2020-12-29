Venezüella, Rusya’dan 10 milyon doz Sputnik V aşısı satın alacak

Venezüella’nın 10 milyon vatandaşını dünyanın ilk tescilli aşısı olan Rus Sputnik V ile aşılamak için Rusya ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezüella’nın 10 milyon vatandaşınıile aşılamak için Rusya ile sözleşme imzaladığını ve ülkede toplu aşılamaya bir an önce başlamaya hazır olduklarını belirtti.

Gazetecilere konuşan Rodriguez, “Venezüella, Rus Sputnik V aşısının tedariki için biraz önce bir sözleşme imzaladı. Başlangıç aşamasındayız, sözleşme 10 milyon vatandaşın aşılanmasını öngörüyor” dedi.

Rodriguez ayrıca, Sputnik V’nin güvenli bir aşı olduğunu, imzalanan sözleşmenin ileriye dönük önemli bir adım olduğunu ve ülkede toplu aşılamaya bir an önce başlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Rusya'nın Venezüella Büyükelçisi Sergey Melik-Bagdasarov ise imzalanan sözleşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları ifade etti: "Venezüellalı meslektaşlarımıza bu belgeyi imzaladıkları için teşekkür etmek istiyorum. Bu, Venezüelalı doktorların denemeler (aşılar) kapsamında yürüttükleri çok önemli bir çalışmanın sonucudur.”