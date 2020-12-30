Latin Amerika kadın hakları hareketi adına büyük zafer: Arjantin'de kürtaj yasallaştı

Büyük çoğunluğu Katolik olan Latin Amerika ülkesi Arjantin'de uzun süredir hem destekçilerini hem karşıtlarını sokağa döken kürtaj yasa tasarısı son engeli de aştı. Bu ay başında Meclis'ten geçen tasarı bugün Senato'nun da onayıyla yasallaştı. Artık Arjantin'de hamilelik 14. haftaya kadar isteğe göre sonlandırılabilecek.

Arjantin'de, kürtajın tecavüz vakası ya da anne hayatının tehlikede olmasıyla sınırlandırılmasını kaldırmaya yönelik tasarı Meclis'in ardından Senato'dan da geçerek yasallaştı.

Breaking News: Argentina legalized abortion, delivering a landmark victory to Latin America’s growing women’s-rights movement. https://t.co/ju4JyUXAaz — The New York Times (@nytimes) December 30, 2020

Tasarı 12 saati aşan görüşmelerin ardından 38 'evet', 29 'ret' ve 1 çekimser oyla kabul edildi. Böylece nüfusun çoğunluğunun Katolik olduğu, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in de memleketi olan Arjantin, kürtaja onay veren ilk büyük Güney Amerika ülkesi oldu.

Karar, başkent Buenos Aires'te tasarıya destek veren binlerce kişi tarafından sevinçle karşılandı.

Argentina's Senate just passed a law legalizing abortion pic.twitter.com/LxeM7QDR4B — Ollie Vargas (@OVargas52) December 30, 2020

Yasa, hamileliğin 14. haftaya kadar isteğe göre sonlandırılması ve gerekli tedavinin ücretsiz sağlanmasını içeriyor.

Mevcut Arjantin kanunları yalnızca tecavüz sonucu olması veya annenin sağlığını tehlikeye atması durumunda hamileliğin sonlandırılmasına izin veriyordu. Nitekim 44 milyon nüfuslu Arjantin'de her yıl yüz binlerce yasa dışı kürtaj yapılıyor.

Güney Amerika dünyanın en sıkı kürtaj yasalarına sahip bölgesi. Kürtajın yasal olduğu ülkeler Küba, Uruguay ve Guyana. El Salvador, Honduras, Nicaragua ve Haiti'de ise kürtaj tamamen yasak.

Argentina legalizes abortion, making it the biggest country in Latin America to take this step.

👏🏻🙌🏻💪🏻 #EsLeyhttps://t.co/kRck2lHpMg a través de @el_pais — Carin Zissis (@CarinZissis) December 30, 2020

Tasarı Katolik Kilisesi ve evanjelikler tarafından kesin bir dille reddedilse de Fernandez "Ben de Katoliğim ama herkesi göz önünde bulundurarak kanun koymalıyım. Her yıl yaklaşık 38 bin kadın gizli gizli kürtaj yaptırdığı için hastaneye kaldırılıyor. 1983'te demokrasinin yeninden tesisinden beri de 3000'den fazla kadın öldü" sözleriyle tasarıya verdiği desteği savunmuştu.