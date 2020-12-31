Bolivya, Rusya’dan 5.2 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

Bolivya'nın dünyada ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'nin tedariki için Rusya ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Bolivya, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 5.2 milyon doz almak için Rusya ile anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, yaptığı açıklamada ülkesinin Rusya ile Sputnik V aşısının tedariki için sözleşme imzaladığını kaydetti.

İki ülke arasındaki imza töreni Arce'nin sosyal medya hesabından yayınlandı.

Arce, aşı alımıyla ilgili anlaşmanın imzalanmasından mutluluk duyduklarını belirterek "Ülkemiz ve halkımız için bu önemli anlaşmayı imzalamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sözleşme 5.2 milyon doz aşıyı öngörüyor" ifadelerini kullandı.

Con la suscripción del contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa, Bolivia adquirirá 5,2 millones de vacunas Sputnik V que llegarán al país desde enero. Estamos trabajando para inmunizar hasta el 80% de la población, que recibirá la dosis gratuitamente. #NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/akMj3F62Cy — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) December 30, 2020

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