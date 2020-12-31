ABD'den Venezüella'ya yeni yaptırımlar

ABD yönetimi, Venezüella'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın Amerikalı iştiraki Citgo'nun 6 ABD'li yetkilisini, 'haksız şekilde yargıladıkları' gerekçesiyle Venezüellalı bir yargıç ve bir savcıyı yaptırım listesine aldı.