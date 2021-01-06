Kayıt
20:37 06 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Jair Bolsonaro

    Milyonlarca yurttaşa pandemi yardımını bu ay kesen Bolsonaro: Brezilya beş parasız, benim yapabileceğim bir şey yok

    © REUTERS / ADRIANO MACHADO
    Güney Amerika
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (570)
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1043420676_0:0:2356:1324_1200x675_80_0_0_f739829b25de399355de2146c900c3e9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/guney_amerika/202101061043524629-milyonlarca-yurttasa-pandemi-yardimini-bu-ay-kesen-bolsonaro-brezilya-bes-parasiz-benim/

    Maske kullanmamasını "Ben en iyi aşıyı oldum. Bu virüsün kendisiydi" diye açıklayan Brezilya'nın aşırı sağcı lideri, yurttaşa pandemi yardımını kesmesini, devletin beş parasız kalması, bu konuda yapacak bir şeyinin olmamasıyla gerekçelendirdi.

    Koronavirüs pandemisini ABD Başkanı Donald Trump gibi ciddiye almayan ve ABD'nin ardından Brezilya'yı Kovid-19'a en çok can kaybı veren ülke haline getiren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yine tartışma yaratan açıklamalar yaptı.

    Pandemi önlemlerine karşı çıkıp Temmuz 2020'de Kovid-19'a yakalanan Bolsonaro'ya, Sao Francisco do Sul'da biraraya geldiği destekçilerinden biri, maske hediye etti.

    Vatandaşa "(Maske) Kullanmıyorum ama sorun yok. Ben en iyi aşıyı oldum. Bu virüsün kendisiydi" karşılığını veren Brezilya Devlet Başkanı, Kovid-19'un kendisinde herhangi bir yan etkiye yol açmadığını söyledi.

    Bu sırada çoğu destekçisinin maske takmadığı gözlendi.

    Daha önce Kovid-19 aşısına güvenenleri "Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin" diye paylamış olan Bolsonaro, şimdi pandemiyi dizginlemek için aşı kampanyasını finanse etmek ve ekonominin kapanmasıyla gelirinden olan yurttaşı hayatta tutmak sorunlarıyla karşı karşıya. 

    Ancak aşırı sağcı lider, devletin yoksullukla mücadele fonlarının tükendiğini ve parasız kaldığını, bu konuda kendisinin yapabileceği bir şey olmadığını söyledi.

    Brezilya'da 200 bin can alan pandemi sırasında milyonlarca yurttaş devlet desteği sayesinde ayakta kalabildi, bu sayede Bolsonaro'ya halk desteği de yükselişe geçti.

    Gelgelelim başkent Brasilia'da resmi konutunun önünde kendisiyle konuşan bir destekçisine "Brezilya meteliksiz durumda, dostum, bu konuda yapabileceğim bir şey yok" diyen Bolsonaro, şöyle devam etti:

    "Vergi indirimi tablosunu değiştirmek istedim, ama şahsiyetsiz basın tarafından körüklenen virüs piyasaya çıktı."

    Seçim kampanyasında vergiden muaf gelir düzeyini artırmayı vaat etmiş Bolsonaro, ekonomik çöküşü, eyalet valilerinin pandemiyle mücadele için kapanma önlemleri getirmesine bağlıyor.

    Pandemi sırasında Brezilya devleti, 9 ay boyunca nüfusun üçte birine denk gelen 68 milyon yurttaşa acil para yardımında bulundu. Ancak piyasaların Brezilya'daki yüksek borç ve bütçe açığı gerekçesiyle mali yardımlara tepki vermesi nedeniyle bu ay devlet desteği sona erdi. 

     

     

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (570)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Diyarbakır’ın Harmanlar Köyü’nde ‘denizaltı’ olarak bilinen can filikası
    Denizsiz köyün 'denizaltı'sı: 7 köye ücretsiz hizmet veriyor
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet