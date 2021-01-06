Milyonlarca yurttaşa pandemi yardımını bu ay kesen Bolsonaro: Brezilya beş parasız, benim yapabileceğim bir şey yok

Maske kullanmamasını "Ben en iyi aşıyı oldum. Bu virüsün kendisiydi" diye açıklayan Brezilya'nın aşırı sağcı lideri, yurttaşa pandemi yardımını kesmesini, devletin beş parasız kalması, bu konuda yapacak bir şeyinin olmamasıyla gerekçelendirdi.

Koronavirüs pandemisini ABD Başkanı Donald Trump gibi ciddiye almayan ve ABD'nin ardından Brezilya'yı Kovid-19'a en çok can kaybı veren ülke haline getiren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yine tartışma yaratan açıklamalar yaptı.

Pandemi önlemlerine karşı çıkıp Temmuz 2020'de Kovid-19'a yakalanan Bolsonaro'ya, Sao Francisco do Sul'da biraraya geldiği destekçilerinden biri, maske hediye etti.

Vatandaşa "(Maske) Kullanmıyorum ama sorun yok. Ben en iyi aşıyı oldum. Bu virüsün kendisiydi" karşılığını veren Brezilya Devlet Başkanı, Kovid-19'un kendisinde herhangi bir yan etkiye yol açmadığını söyledi.

Bu sırada çoğu destekçisinin maske takmadığı gözlendi.

Daha önce Kovid-19 aşısına güvenenleri "Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin" diye paylamış olan Bolsonaro, şimdi pandemiyi dizginlemek için aşı kampanyasını finanse etmek ve ekonominin kapanmasıyla gelirinden olan yurttaşı hayatta tutmak sorunlarıyla karşı karşıya.

Ancak aşırı sağcı lider, devletin yoksullukla mücadele fonlarının tükendiğini ve parasız kaldığını, bu konuda kendisinin yapabileceği bir şey olmadığını söyledi.

Brezilya'da 200 bin can alan pandemi sırasında milyonlarca yurttaş devlet desteği sayesinde ayakta kalabildi, bu sayede Bolsonaro'ya halk desteği de yükselişe geçti.

Gelgelelim başkent Brasilia'da resmi konutunun önünde kendisiyle konuşan bir destekçisine "Brezilya meteliksiz durumda, dostum, bu konuda yapabileceğim bir şey yok" diyen Bolsonaro, şöyle devam etti:

"Vergi indirimi tablosunu değiştirmek istedim, ama şahsiyetsiz basın tarafından körüklenen virüs piyasaya çıktı."

Seçim kampanyasında vergiden muaf gelir düzeyini artırmayı vaat etmiş Bolsonaro, ekonomik çöküşü, eyalet valilerinin pandemiyle mücadele için kapanma önlemleri getirmesine bağlıyor.

Pandemi sırasında Brezilya devleti, 9 ay boyunca nüfusun üçte birine denk gelen 68 milyon yurttaşa acil para yardımında bulundu. Ancak piyasaların Brezilya'daki yüksek borç ve bütçe açığı gerekçesiyle mali yardımlara tepki vermesi nedeniyle bu ay devlet desteği sona erdi.