AB, Guaido'yu Venezüella'nın 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı bıraktı

AB tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Meclis Başkanlığını kaybetmesinin ardından Juan Guaido'nun artık meşru devlet başkanı olarak tanınmasının mümkün olmadığını belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre, birlikten iki diplomat, Guaido'nun, AB için Venezüella'daki en önemli demokrasi yanlısı figürlerden biri olmaya devam ettiğini söyleyerek, Nicolas Maduro'nun da AB tarafından hala cumhurbaşkanı olarak tanınmadığını vurguladı.

ABD ve İngiltere ise Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, iki gün önce, Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonunun kazandığı parlamento seçimlerini 'hileli' olarak nitelemiş, Guaido'yu ülkenin 'meşru devlet başkanı' olarak tanımaya devam ettiklerini bildirmişti.

Venezüella'da 6 Aralık'ta muhaliflerin çoğunluğunun boykot ettiği seçimleri Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) oyların yüzde 68.43'ünü alarak Ulusal Meclisteki 277 sandalyeden 177'sini kazanmıştı.

Milletvekillerinin göreve başlaması ile birlikte Mecliste yapılan oylamada Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, 277 milletvekilinden 256'sının oyunu alarak Guaido'nun yerine meclis başkanı olmuştu.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini 'geçici devlet başkanı' ilan etmiş başta ABD olmak üzere birçok Batı ülkesinin desteğini almıştı.