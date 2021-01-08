Rus Sputnik V aşısının Brezilya’daki üretimine gelecek günlerde başlanacak

Rusya’dan ham maddenin çarşamba günü gelişinin ardından Uniao Quimica ilaç şirketinin Brezilya’da Sputnik V aşısı üretimine gelecek günlerde başlayacağı belirtildi.
Bunun yanında Uniao Quimica yetkilileri, ‘önemli miktarda’ Sputnik V aşısının Brezilya’ya tedariki için gelecek hafta Moskova’da görüşmeler yapacaklarını da söyledi.
Daha önce Uniao Quimica şirketi, Sputnik V aşısı için acil kullanım izni alabilmek adına Brezilya Sağlık Gözetim Kurumu’na (Anvisa) başvuruda bulunmuştu.
Production of Sputnik V vaccine will start in Brazil in the next few days, TASS news agency quotes statement by União Química pharmaceutical company. pic.twitter.com/k3lKEQ5d1q— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 8, 2021
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