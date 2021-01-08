Rus Sputnik V aşısının Brezilya’daki üretimine gelecek günlerde başlanacak

Rusya’dan ham maddenin çarşamba günü gelişinin ardından Uniao Quimica ilaç şirketinin Brezilya’da Sputnik V aşısı üretimine gelecek günlerde başlayacağı belirtildi.

İlaç şirketinin basın servisinin açıklamasında üretimin, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile yapılan teknoloji transferi anlaşması kapsamında yapılacağı hatırlatması da yapıldı.

Bunun yanında Uniao Quimica yetkilileri, ‘önemli miktarda’ Sputnik V aşısının Brezilya’ya tedariki için gelecek hafta Moskova’da görüşmeler yapacaklarını da söyledi.

Daha önce Uniao Quimica şirketi, Sputnik V aşısı için acil kullanım izni alabilmek adına Brezilya Sağlık Gözetim Kurumu’na (Anvisa) başvuruda bulunmuştu.

Production of Sputnik V vaccine will start in Brazil in the next few days, TASS news agency quotes statement by União Química pharmaceutical company. pic.twitter.com/k3lKEQ5d1q — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 8, 2021

​