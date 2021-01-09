Karalama kampanyalarına karşın, Rus Sputnik V aşısının ilk partisi ocak bitmeden Bolivya’da olacak

Bolivya Devlet Başkan Temsilcisi Jorge Richter, Rus Sputnik V aşısının 6 bin dozdan oluşan birinci partisinin ocak ayının üçüncü haftasında ülkeye ulaşmasını beklediklerini söyledi. Ayrıca Richter, Latin Amerika’da başta sağcı güçler tarafından Rus aşısına karşı karalama kampanyası sürdürüldüğünü kaydetti.

Richter Sputnik haber ajansına demecinde, ocak ayının üçüncü haftası bitmeden Rus Sputnik V aşısının ilk partisinin kendilerine ulaşacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Bolivya’nın ilaç alım kurumu CEASS aralık sonunda, 5 milyon 500 bin doz aşı alımına dair Rusya ile bir anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.

Latin Amerika ülkesine teslim edilecek ilk parti, 6 bin doz Sputnik V aşısından oluşacak. Geriye kalan üç partiden her biri ise 1 milyon 730 bin doz aşı içerecek. Bu üç partiden birincisi mart sonu, ikincisi nisan sonu, sonuncusu ise mayıs sonunda ülkeye tedarik edilmiş olacak.

Ülke nüfusunun yüzde 20’sine aşı uygulanabilecek

Bolivya’ya tedarik edilecek Rus aşılarının, ülkenin nüfusunun yüzde 20’sinin koronavirüse karşı bağışıklık oluşturmasını sağlayacağı düşünülüyor.

Bunun yanında Devlet Başkan Temsilcisi Richter nüfusun tamamının aşılanması için diğer aşı geliştiricileriyle de görüşmeler yapacaklarını kaydetti.

Latin Amerika sağından Sputnik V aşısına karşı karalama kampanyası

Richter ayrıca, Latin Amerika ülkelerinde Sputnik V aşısını itibarsızlaştırma girişimlerinin bulunduğunu söyledi.

“Rus aşısına karşı kirli piyasa yöntemleriyle kampanya yürütülüyor” diyen Richter, sözlerini şöyle sürdürdü: “Laboratuvarlar ile ilaç şirketleri arasında geçmişten gelen bir savaş geleneği mevcut. Bolivya dahil (Latin Amerika ülkelerinde Rus aşısına karşı) bir karalama kampanyası sürdürüyorlar.”

Richter’in aktardığına göre en başta Bolivya ile Arjantin’deki muhalif kanat olmak üzere Latin Amerika’daki sağcı güçler, Rus aşısına karşı halkı korkutmaya çalışıyor.

Ulusal Bağışıklık Komitesi’nin tavsiyesi Sputnik V satın alınması yönünde

Diğer taraftan Bolivya’da hükümete danışmanlık yapan Ulusal Bağışıklık Komitesi, Rus Sputnik V ile Çin’in Coronavac aşılarının öncelikli olarak tedarik edilecek aşılar olması gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.

Rus Sputnik V aşısının Bolivya’da kullanımına 6 Ocak’ta izin verilmişti.