Venezüella Sputnik V’yi tescil etti

Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Venezüella Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edildiğini duyurdu” ifadesine yer verildi.

The Ministry of Health of the Bolivarian Republic of Venezuela registers #SputnikV vaccine under the emergency use authorization procedure.https://t.co/CXXg7n3Q0t — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 13, 2021

Aşı sevkiyatının RDIF’in Hindistan, Çin, Güney Kore ve diğer ülkelerdeki partnerler sayesinde sağlanacağı ifade edilen açıklamaya göre, RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, “Venezüella Sağlık Bakanlığı’nın, koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olacak güvenli ve etkili bir aşı olan Sputnik V’nin kullanımına onay verme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Sputnik V artık birçok Latin Amerika ülkesinde ulusal aşı portföyünün önemli bir parçası haline geldi. Önümüzdeki haftalarda, bölgedeki ülkelerle aşıyla ilgili yeni ortaklıklar bekliyoruz” dedi.

Daha önce Venezüella Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Rusya’dan ilk 10 milyon doz aşının bu yılın ilk çeyreğinde gelmesi gerektiğini açıklamıştı.