Araştırma: Kovid-19, Brezilya'da Aralık 2019'da yayılmaya başlamış olabilir

Çin basınında çıkan haberlere göre, Brezilya'nın Espirito Santo eyaletinde, Aralık 2019'da alınan kan örneklerinde Kovid-19'a özgü IgG antikorlarının varlığı tespit edildi.
Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü araştırma çerçevesinde, Aralık 2019-Haziran 2020 arasında Dang hummasına neden olan Dang virüsü ve Chikungunya virüsüyle enfekte olduğundan şüphelenilen hastalardan toplanan 7 bin 370 kan örneğinin 210'unda IgG antikorları görüldü.
Bu örneklerden 16'sının ise 26 Şubat 2020'de Brezilya'da resmi olarak doğrulanan ilk Kovid-19 vakasından çok daha önce, 18 Aralık 2019 tarihinde alındığı, bunun da Kovid-19'un ülkede o dönemde yayılmaya başladığına işaret ettiği belirtildi.
Brezilya'da Santa Catarina eyaletinin başkenti ve en büyük ikinci şehri Florianopolis'te Kasım 2019'da toplanan kanalizasyon suyu örneklerinde, 2020 yılında yapılan incelemede, Kovid-19 izlerine rastlanmıştı.
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