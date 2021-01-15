Bolivya Devlet Başkanı ülkesinde Sputnik V ile aşılanan ilk kişilerden biri olacak

Bolivya Devlet Başkanı sözcüsü Jorge Richter, Devlet Başkanı Luis Arce’nin aşının ilk partisi ülkesine teslim edildiğinde Rus Sputnik V aşısı ile koronavirüse karşı aşı olmak niyetinde olduğunu açıkladı.

Devlet Başkanı’nın sözcüsü Richter, “Planladığımız aşılama programına güvenimizi göstermek için Devlet Başkanı aşı olacak” dedi.

Reuters: Bolivian President Luis Arce to take Russia's #SputnikV vaccine in show of confidence. https://t.co/2NSyJKOmdE — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 15, 2021

Sözcü, Devlet Başkan Yardımcısı David Choquehuanca'nın da aşılanacağını sözlerine ekledi. Bolivya Devlet Başkanı gibi Başkan Yardımcısı da ilk gelen parti aşılarıyla aşılanacak.

Bolivya’daki bakanlar ise ikinci partide aşılanacaklar.

Rus aşısı Sputnik V’nin 6 bin dozluk ilk partisinin ocak ayı sonunda Bolivya'ya teslim edilmesi planlanıyor.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri aralık ayındaki açıklamalarında, 2.6 milyon insanın koronavirüse karşı korunmasına olanak verecek sayıdaki aşının tedariki için Bolivya ile anlaştıklarını söylemişti.

Bolivya’da koronavirüs vakalarının sayısı yıl sonundaki tatil döneminden beri yükseliş gösteriyor ve hastanelerin yükü de artmış durumda.

Haftanın başlarında Bolivya’nın önceki devlet başkanı Evo Morales’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklaması yapılmıştı. Morales halen ülkesindeki bir klinikte tedavi görüyor.