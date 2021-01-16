Arjantin’de 200 binden fazla kişiye Sputnik V aşısı yapıldı

Arjantin Sağlık Bakan Yardımcısı Karla Wissotti, ülkenin tüm bölgelerinde 200 binden fazla vatandaşın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılandığını belirtti.

Arjantin Sağlık Bakan Yardımcısı Karla Wissotti, basın mensuplarına açıklamasında, “Bugün sabah 6 itibariyle, aşılanan vatandaş sayısı 200 bini geçti. 24 bölgede 200 bin 759 doz aşı yapıldı” ifadesini kullandı.

Arjantin’e aralık sonunda ulaştırılan aşının ilk 300 bin dozunun yaşları 18 ilâ 59 arasında olan sağlık çalışanlarına yapılması planlanıyordu.

Geçen Cumartesi uçakla Arjantin’e 300 bin doz aşı daha getirilmişti.