Sputnik V aşısının ikinci partisi Arjantin’e ulaştı

Arjantin Devlet Başkanlığı idaresinin Twitter hesabı üzerinden yaptığı yayında, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği ve ülkeye gelişi beklenen Sputnik V aşısının ikinci partisini taşıyan Aerolineas Argentinas havayolu şirketine ait uçağın Buenos Aires Havalimanı’na iniş yaptığı belirtildi.

Aşının 300 bin dozdan oluşan ilk partisi geçen aralık sonu Arjantin’e ulaştırılmıştı. Bugünkü uçak ise aşının ikinci bileşeninden oluşan 300 bin dozu ülkeye getirmiş oldu.

Rusya’nın Arjantin’e tedarik ettiği ilk aşılar öncelikle sağlık çalışanlarına ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan personele yapılması planlandı.

Daha önce Arjantin Sağlık Bakan Yardımcısı Karla Wissotti, ülkenin tüm bölgelerinde 200 binden fazla vatandaşın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılandığını açıklamıştı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) işbirliği ile geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V, tescil sonrası çalışmadaki son kontrollerde veri analizinin sonuçlarına göre yüzde 91.4, ağır vakalarda ise yüzde 100 verimlilik gösterdi.