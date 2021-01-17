Brezilya’nın Bahia eyaleti Sputnik V’nin tescili için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

Brezilya’nın Bahia eyaletinin yönetimi, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ithalatına ve tesciline izin verilmesi için ülkenin Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu.

Brezilya basının haberine göre, Bahia Sağlık Bakanı Fabio Vilas-Boas, daha önce Rus aşının acil kullanımı için yapılan başvuruyu geri çeviren Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu’nun (ANVISA) “esnek olmayan duruşunda” ısrar ettiğini söyledi.

Vilas-Boas, “Ülkenin en yüksek mahkemelerinin gerçeklerden daha az kopuk olduğunu ve toplumumuza hızlı bir yanıt vereceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.

Daha önce ANVISA’nın, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Brezilyalı ilaç şirketi Uniao Quimica’nın Rus aşısının acil kullanımı için yaptıkları başvızurunun bazı taleplere uyulmadığı gerekçesiyle geri çevrildiği iddia edilmişti. Sputnik V aşısının Brezilya’da tescilinin reddedildiği haberinin doğruyu yansıtmadığını açıklayan RDIF, düzenleyicinin ek bilgi talep ettiğini, bunun standart prosedür olduğunu ve tescilin reddedildiği anlamına gelmediğini kaydetmişti.

Uniao Quimica ilaç şirketi geçen günlerde, Sputnik V aşısının üretimine başladıklarını duyurmuştu. Rusya’nın Brezilya’ya bu yılın ilk çeyreğinde 10 milyon doz, yılın toplamında ise 150 milyon doz aşı tedarik etmesi öngörülüyor.