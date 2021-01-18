Brezilya’da iki koronavirüs aşısına onay çıktı

ANVISA’nın bugünkü toplantısında, Brezilya’da AstraZeneca ve Sinovac aşılarının kullanımına onay verilmesi yönünde karar alındı.

Bu iki aşının güvenli ve etkin olduğunu kaydeden ANVISA uzmanları, şirketlerden düzenli bilgi sunmaya devam etmesini talep etti.